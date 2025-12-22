ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
С тези думи деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет проф. Веселина Вълканова обобщава реалността на професията – една среда, в която властовите и корпоративните механизми неизбежно присъстват. Но именно тук започва и същинският проблем.
Повод за позицията ѝ е публичното признание на журналистката Мария Цънцарова, че е била "свалена от ефир“. Това потвърждение даде ясен отговор на въпрос, който в последните дни циркулираше в публичното пространство, но според проф. Вълканова то е "едва началото на отговорите“. Най-съществените – защо се е стигнало дотам и при какви обстоятелства – все още отсъстват.
Ръководството на bTV отрече информацията за уволнение на двама от водещите на сутрешния блок, но същевременно не даде яснота относно причините за свалянето от ефир. Липсата на публична позиция от страна на другия водещ – Златимир Йочев – допълнително засилва усещането за непрозрачност. Както подчертава проф. Вълканова, "медията дължи ясна информация на аудиторията“ – не като жест, а като професионално задължение.
В своя анализ тя поставя ключов въпрос: ако корпоративната култура на една медия изключва публичните обяснения и отчетността, "тя престава да е медия“. Подобна структура може да функционира икономически, но губи обществената си роля – да информира, да задава въпроси и да носи отговорност пред публиката.
Според декана на ФЖМК журналистиката черпи властта си "единствено от своята свободна съвест и от доверието на обществото“. Когато тези два източника бъдат компрометирани – чрез външен натиск, мълчание или неясни управленски решения – самата същност на професията е под заплаха.
В този контекст проф. Вълканова говори и за моралната отговорност на журналистическата общност.
"Ако журналистиката няма отговорност към себе си и нетърпимост към моралните компромиси, тя не е журналистика“, отбелязва тя, насочвайки вниманието не само към медийните ръководства, но и към самите професионалисти в гилдията.
Затова и отговорността на общността е "още по-голяма“ – да защитава свободата на изразяване и журналистите, които съзнателно избират обществената мисия пред личния комфорт. В противен случай професията рискува да се сведе до изпълнение на корпоративни инструкции.
В заключение проф. Вълканова формулира ясно разграничение:
"Журналистиката не е просто бизнес.
Журналистиката не е корпоративна мъгла.
Журналистиката е прозрачност.
Журналистиката е разговор.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Снежна и бяла Коледа на 90%!
12:04 / 22.12.2025
Стоян Саладинов: Борисов трябва да се пази от Сретен Йосич
11:48 / 22.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с разяснения за плащанията в евро
09:26 / 22.12.2025
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS