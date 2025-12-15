ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Данъчните декларации след приемането на еврото – има важни моменти
Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.
Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски, в декларациите по Закона за хазарта и в актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се подават за изтекъл данъчен / осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния /осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.
Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в /включва периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната/ осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1487
|предишна страница [ 1/248 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън р...
12:20 / 15.12.2025
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде...
11:50 / 15.12.2025
ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
11:51 / 15.12.2025
Експерт: Двигателите с вътрешно горене лека-полека приключват сво...
11:37 / 15.12.2025
Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни...
11:52 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS