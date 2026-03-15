Емил Дечев също не говори по същество, което е правилно. Един министър в такава ситуация при текущо разследване не бива да влиза в тази тема в детайли поради простата причина, че продължава самото разследване. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов.
"Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там. А именно мрежа от неправителствени организации, които са свързани с ПП-ДБ. Където те са на власт, протектират определени неправителствени организации, вграждат ги в тъканта на държавата, делегират им държавни функции, след което това притъпява инстинктите на институциите", каза той, пише NOVA.
По думите му схемата е проста - създава се мрежа от неправителствени организации, защитавани от въпросната партия, което води до създаване на паралелна НПО държава. "Когато тръгнат някакви сигнали срещу нея, веднага се включват другите НПО и започва взаимна защита", посочи Митов.
По отношение на мерките, които предлага правителството заради поскъпването на горивата у нас, Митов заяви, че не може да прецени до колко предложените мерки са правилни. "Надявам се, че това, което води до повишаване на цените, а именно конфликтът в Близкия изток, ще бъде решено бързо. Правителството има задължения да предлага мерки, които да компенсират цените на българския пазар и да е сигурно, че ще има осигурени количества. Всички институции, включително и регулаторните органи, трябва да си влязат във функциите. Какъв ще е ефектът от предложеното от правителството ще се обсъжда в парламента и ще си проличи по пазара", заяви той.
Бившият вътрешен министър коментира още, че няма преки рискове за страната ни от конфликта в Близкия изток, но той влияе на цалостната обстановка в глобален мащаб. "Повишаването на цените на петрола в глобален мащаб води до повишаване на цените на всяка една стока", каза той.
Относно предстоящите изобри Митов заяви, че все още има листи, които се доизасняват. Той обяви още, че ще бъде водач на листа на изборите през април.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.