ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Да очакваме ли по-високи сметки за парно при нова формула? ЕС каза, че сме в грешка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:00Коментари (0)283
© Фокус
Съдът на Европейския съюз отмени формулата за дяловото разпределение, на чиято база се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода.

Според съда методиката е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите. 

"Всеки един съд отменя тази формула по различни причини. Съдът на ЕС директно се обръща към формулата и я анализира. Там има по-скоро препоръки как да стане прозрачна и правилна. Това означава, че трябва да съдържа коефициенти, които отразяват и други фактори, като например състоянието на сградата, изолацията, строителство", коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му това не е невъзможно да се случи, но ще я направи още по-непрозрачна.

"Тя и сега не е ясна на голяма част от хората. Те не са длъжни да са енергетици. Възможно е и вероятно ще се случи, ще се добавят коефициенти. Но това няма да я направи по-вярна - минимална ще е разликата от резултата, който даваше досегашната формула и тази с евентуално добавените коефициенти", обясни Георгиев.

Да очакваме ли по-високи сметки при нова формула?

"Повишаване или намаляване на сметките заради тази, или която и да е формула, няма как да стане. Тя не добавя пари към сметката. Тя разпределя пари, които вече са измерени от топломера. В студен месец, т.е. когато много повече радиатори работят, процентът на сградна инсталация от обща енергия е много по-малък, отколкото например през април, когато в един блок работят 5-6 радиатора", каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.

"Новият начин на изчисление ще стане много необходим след края на ноември, когато трябва да се правят сметките за месеца. На ръба сме, но все още няма хаос. Цените, определени от КЕВР на 1 юли, ще действат до 1 юли догодина", подчерта още Георгиев.

Ремонтите в "Дружба"

"Последната ми информация е, че доста по-рано от предвиденото ще приключи целият ремонт. Явно организацията е добре. Първоначалната информация беше стресираща. Предполагам, че най-късно в началото на декември ще забравим за тази тема", смята гостът.

Ще се разреши ли кризата с "Топлофикация София"?

Кметът Васил Терзиев предложи "Топлофикация София" да се отдаде на концесия, за да излезе от кризата, в която се намира.

"Това най-вероятно ще помогне. По-лесно се вземат решения, когато си частен инвеститор. Притеснение винаги има, защото всяка година си говорим за състоянието на "Топлофикация София". В същото време се оказва, че единственият дълг e към "Булгаргаз". Няма забавени заплати, осигуровки", изтъкна Георгиев.


Още по темата: общо новини по темата: 47
27.10.2025 »
26.10.2025 »
24.10.2025 »
24.10.2025 »
24.10.2025 »
23.10.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо ...
14:16 / 30.10.2025
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: