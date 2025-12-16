"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев

© ФОКУС "ДПС - Ново начало" отидоха на консултации при президента Румен Радев начело с Йордан Цонев. С него са Искра Михайлова и Халил Летифов.



"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.



Йордан Цонев благодари за поканата от името на партията и каза: "Подкрепяли сме го с политики, но не сме участвали с постове".



"Събитията, които се случиха ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот", категоричен бе Цонев.



"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са силно компрометирани", заяви Цонев.



Фокус на дискусията бе и бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен, но в създалата се ситуация - ще подкрепят удължителния.



Очаквайте подробности.