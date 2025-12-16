ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев
"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.
Йордан Цонев благодари за поканата от името на партията и каза: "Подкрепяли сме го с политики, но не сме участвали с постове".
"Събитията, които се случиха ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот", категоричен бе Цонев.
"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са силно компрометирани", заяви Цонев.
Фокус на дискусията бе и бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен, но в създалата се ситуация - ще подкрепят удължителния.
Очаквайте подробности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите...
11:13 / 16.12.2025
Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес
10:28 / 16.12.2025
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специалн...
10:28 / 16.12.2025
Доц. Кунчев: Ще има грипна ваканция
09:56 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
10:02 / 16.12.2025
Практични съвети за плавен преход от лев към евро
09:37 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS