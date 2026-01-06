ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Киселкова: Доминиращият грипен щам в страната е грип А, подтип H3N2
Автор: ИА Фокус 08:09Коментари (0)242
© БНТ
През последните дни се отчита увеличение на броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Според здравните експерти това е очаквано за сезона и се дължи на празничните събирания и променливото време, които създават благоприятни условия за разпространение на вируси.

Въпреки повишения интерес към лекарските кабинети и опашките от пациенти през първия работен ден след празниците, в Бургаска област все още не са достигнати предепидемични стойности. Това заяви в ефира на БНТ д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ – Бургас.

"Данните, които имаме от последните две седмици, показват ниски стойности на заболеваемостта. Последните реални данни за областта са от последната работна седмица до 21 декември, когато заболеваемостта е била 160 на 10 000. Дори тогава не са достигнати предепидемичните стойности, характерни за региона", уточни д-р Киселкова.

По думите ѝ в момента доминиращият грипен щам както в страната, така и в Бургаска област, е грип А, подтип H3N2. От над 100 проби, изпратени за изследване в Националния център по заразни и паразитни болести, 10% са дали положителен резултат – седем за H3N2 и две за H1N1.

Най-висока заболеваемост се отчита сред децата.

"По данните, които събираме ежедневно, най-засегнати са децата от 0 до 4 години и от 5 до 14 години. Това се потвърждава и от данните за хоспитализираните в инфекциозното отделение", посочи д-р Киселкова.

Тя допълни, че към момента няма регистрирани тежки случаи на грип в Бургаска област. Специалистите напомнят, че грипът се характеризира с рязко начало и внезапно влошаване на състоянието, отпадналост, болки в мускулите и ставите, главоболие и повишена температура. При първи симптоми е важно да се потърси лекарска помощ, за да се уточни дали става въпрос за грип или за друг респираторен вирус.

"При доказан грип има специфично антивирусно лечение. Прието в първите 24 до 48 часа, то спира репликацията на вируса и значително ускорява възстановяването", обясни д-р Киселкова.

Като най-уязвими групи тя посочи малките деца, възрастните над 65 години, хората с придружаващи заболявания и бременните. Въпреки наличието на национална програма за профилактика, рискът при тези групи остава по-висок.

Здравните власти прогнозират, че пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари. Препоръчва се носене на маски в аптеките и лекарските кабинети, а хората със симптоми да останат вкъщи, за да не заразяват околните.


Още по темата: общо новини по темата: 17281
30.12.2025 Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министерство с препоръки
30.12.2025 Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
30.12.2025 Проф. Христова: Супергрипът вече е в България
28.12.2025 Педиатър съветва: Какво да правим при настинка и грип
27.12.2025 Д-р Гергана Николова: Грипните вируси се очакват през януари и февруари
26.12.2025 Проф. Кантарджиев развенча три мита
предишна страница [ 1/2881 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пием ли кафе на двойна цена? Какво се случва с цените на вендинг ...
22:16 / 05.01.2026
Проф. Малинов: До три седмици ще стане ясно дали Радев ще участва...
21:28 / 05.01.2026
Премиерът Росен Желязков на ключова среща в Париж за бъдещето на ...
21:30 / 05.01.2026
Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на всич...
19:27 / 05.01.2026
Експерт от КЗП: Има поскъпване във фризьорските салони
19:31 / 05.01.2026
Бизнесмен към жените: Ако си падате по плазмодии и червеи, Феликс...
14:37 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
11:39 / 04.01.2026
Смениха името на наше село
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Богоявление 2026 г.
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
Грипна епидемия обхвана страната
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: