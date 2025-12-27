ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Гергана Николова: Грипните вируси се очакват през януари и февруари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05Коментари (0)175
©
Именно в първите два месеца на годината тогава стават големи стълпотворения пред кабинетите, каза д-р Гергана Николова пред NOVA, допълвайки, че грипните вируси се очакват през януари и февруари.

Според д-р Николова всичко е резултат от неправилни решения.

"Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме", заяви д-р Николова.

Тя обясни, че именно това е начинът да няма препълнени болници и свръххоспитализации.


Още по темата: общо новини по темата: 17276
26.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
23.12.2025 »
21.12.2025 »
18.12.2025 »
предишна страница [ 1/2880 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025
Това не е селището на Дядо Коледа, тази зимна приказка се намира ...
16:56 / 27.12.2025
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 ев...
15:39 / 27.12.2025
Климов: Българите си мислят, че в Украйна има нещо тяхно и искат ...
15:11 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез, има двама загинали
14:24 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: