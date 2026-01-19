ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с лекарите
Автор: ИА Фокус 09:14Коментари (0)253
© bTV
Липсата на редовен държавен бюджет, включително и на бюджет за здравеопазването, създава сериозни проблеми в системата. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в ефира на bTV.

По думите му без бюджет не може да се проведе нито една реална реформа, тъй като бюджетът е в основата на Националния рамков договор и определя цените на медицинските дейности.

Според него цените на медицинските услуги остават непроменени, въпреки инфлацията и ръста на разходите, което неминуемо се отразява върху качеството и достъпността на здравната помощ.

Д-р Брънзалов подчерта, че всяка здравна услуга се основава на три ключови елемента – качество, достъпност и финансиране. Когато финансирането е неадекватно, страдат и останалите два компонента. Това води до по-дълги листи на чакащите и затруднен достъп до медицинска помощ.

Въвеждането на еврото няма да доведе до промени в цените на медицинските услуги или потребителските такси, освен чисто техническо превалутиране, обясни председателят на БЛС. По думите му без промени в Националния рамков договор не може да се провежда активна здравна политика.

Темата за размера на потребителската такса остава без обществен и парламентарен дебат. В момента таксата за пенсионери, които не са освободени, е 51 евроцента, а за останалите граждани – 1,48 евро. Според д-р Брънзалов тези суми са несъразмерни на реалните разходи и представляват подигравка с лекарите.

Анализ на НАП показва, че близо 4000 души са посещавали игрални зали, докато официално са били хоспитализирани. Според БЛС тези данни трябва да бъдат внимателно проверени. Д-р Брънзалов посочи, че болниците не са затворени институции и че има съмнения за грешки или злоупотреби с чужди карти, включително абсурдни случаи с родилки, отчетени в различни градове в един и същи ден.

Според Българския лекарски съюз проблемът е индиректно свързан и с липсата на последователна политика за профилактика. Въпреки че в миналото са правени опити за такива политики, в момента те са напълно замразени.

Протестите на медици заради ниски възнаграждения не са изолирани случаи и е възможно да се повторят, предупреди д-р Брънзалов. По данни от проучвания, без сериозно увеличение на средствата за здравеопазване България е изправена пред риск от недостиг на лекари и медицински сестри, както и от влошаване на качеството на медицинската помощ.

Българският лекарски съюз настоява за финансова подкрепа за младите лекари по време на специализацията им. Според д-р Брънзалов това е ключово за задържането на кадри в условията на тежка демографска криза в сектора.

БЛС настоява продължаващото медицинско обучение да стане задължително. Макар да липсва пълно политическо разбиране, експертната общност подкрепя идеята, тъй като тя гарантира, че българските пациенти ще получават качествена и съвременна медицинска грижа


Още по темата: общо новини по темата: 1804
19.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
предишна страница [ 1/301 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3...
08:42 / 19.01.2026
Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да оста...
08:43 / 19.01.2026
Празник е! Не носете дрехи в този цвят, за да не внесете тъга в ж...
08:36 / 19.01.2026
Мразовит понеделник: Жълт код за студ
08:36 / 19.01.2026
Паметниците на културата могат да бъдат съхранявани дългосрочно ч...
23:00 / 18.01.2026
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства два месеца п...
22:13 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
11:31 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Генерален план за движение ще моделира трафика
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Проблем с недостига и износа на лекарства
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: