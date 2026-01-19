ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с лекарите
По думите му без бюджет не може да се проведе нито една реална реформа, тъй като бюджетът е в основата на Националния рамков договор и определя цените на медицинските дейности.
Според него цените на медицинските услуги остават непроменени, въпреки инфлацията и ръста на разходите, което неминуемо се отразява върху качеството и достъпността на здравната помощ.
Д-р Брънзалов подчерта, че всяка здравна услуга се основава на три ключови елемента – качество, достъпност и финансиране. Когато финансирането е неадекватно, страдат и останалите два компонента. Това води до по-дълги листи на чакащите и затруднен достъп до медицинска помощ.
Въвеждането на еврото няма да доведе до промени в цените на медицинските услуги или потребителските такси, освен чисто техническо превалутиране, обясни председателят на БЛС. По думите му без промени в Националния рамков договор не може да се провежда активна здравна политика.
Темата за размера на потребителската такса остава без обществен и парламентарен дебат. В момента таксата за пенсионери, които не са освободени, е 51 евроцента, а за останалите граждани – 1,48 евро. Според д-р Брънзалов тези суми са несъразмерни на реалните разходи и представляват подигравка с лекарите.
Анализ на НАП показва, че близо 4000 души са посещавали игрални зали, докато официално са били хоспитализирани. Според БЛС тези данни трябва да бъдат внимателно проверени. Д-р Брънзалов посочи, че болниците не са затворени институции и че има съмнения за грешки или злоупотреби с чужди карти, включително абсурдни случаи с родилки, отчетени в различни градове в един и същи ден.
Според Българския лекарски съюз проблемът е индиректно свързан и с липсата на последователна политика за профилактика. Въпреки че в миналото са правени опити за такива политики, в момента те са напълно замразени.
Протестите на медици заради ниски възнаграждения не са изолирани случаи и е възможно да се повторят, предупреди д-р Брънзалов. По данни от проучвания, без сериозно увеличение на средствата за здравеопазване България е изправена пред риск от недостиг на лекари и медицински сестри, както и от влошаване на качеството на медицинската помощ.
Българският лекарски съюз настоява за финансова подкрепа за младите лекари по време на специализацията им. Според д-р Брънзалов това е ключово за задържането на кадри в условията на тежка демографска криза в сектора.
БЛС настоява продължаващото медицинско обучение да стане задължително. Макар да липсва пълно политическо разбиране, експертната общност подкрепя идеята, тъй като тя гарантира, че българските пациенти ще получават качествена и съвременна медицинска грижа
