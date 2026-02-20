ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската история от Северна Македония, а забравихме, че корените на тези фалшификации идват от Белград
Автор: Цоня Събчева 22:56 / 20.02.2026Коментари (0)317
©
Проблемът е, че свикнахме с фалшифицирането на българската история от Северна Македония, а забравихме, че корените на всички тези фалшификации идват от Белград, които имат много сериозна историческа традиция. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС д-р Бисер Банчев от Института по Балканистика на БАН по повод ревизионистичния прочит на събитието около Сръбско-българската война от "научно“ издание в Сърбия.

По думите му в конкретния случай има два пласта. Първият пласт е доколко сръбския сайт "Компас“ е научен, като според госта е по-скоро научнопопулярен, и то на границата между научнопопулярното и жълтото. "Това е съвсем кратък коментар, който няма автор. Когато има научна теза, зад нея си застава съответният учен с името, със своята аргументация, дори тя не е пристрастна. Науката също не е имунизирана от безпристрастие, но има си някакви правила, които очевидно отсъстват в този текст,“ разказа д-р Банчев и посочи, че няма конкретен повод или събитие за излизането на подобен непрофесионален текст и вероятно някой просто е пълнел сайта.

"Второто ниво, върху което се струва да говорим е публичен фон, в който се появяват такива твърдения. Това, което е притеснително, е, че с такива твърдения се ангажират водещи сръбски историци, професори и академици, политици участват, православната църква участва,“ каза експертът, като според него в последните 10 години има постоянна тенденция, вече официално с участие на сръбски длъжностни лица на различно ниво, когато се разглеждат събития от Първата световна война, където пропагандата срещу България е много по-интензивна. Това повтаря една друга тенденция, още от времето на Титова Югославия, от 70-те, края на 70-те и началото на 80-те години, когато пък подобни текстове бяха фокусирани върху Втората световна война. Това според него създава една нагласа у сръбското общество, че са жертви (т.нар. виктимизация) на съседните страни, на великите сили, "и България е един от постоянните заподозрени в групата на тези, които мислят лошо на Сърбия и са готови с различна повторяемост да причиняват болка на страдащото сръбското общество.“

Идеите за Велика Сърбия не са загубили своята актуалност и се подклаждат, което е видимо от определянето на р. Искър за същинска граница между България и Сърбия в публикувания текст. "И в сръбското общество, както и в българското младите хора все по-малко четат история и това е единствения начин да бъдат провокирани с подобни текстове, за да може да се подготви някакъв следващо поколение. Трябва да бъдем внимателни, че подобни тези винаги стоят в някои папки, готови да бъдат използвани.“


Още по темата: общо новини по темата: 166
20.02.2026 »
27.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал...
21:39 / 20.02.2026
Вътрешният министър ще поиска оставката на главния секретар?
20:53 / 20.02.2026
Кандидат-шофьорите ще плащат двойно 
20:51 / 20.02.2026
Пожарникарите рязали колата и дървета, за да извадят пострадалите...
19:34 / 20.02.2026
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни д...
19:27 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я знае цяла България
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я знае цяла България
08:43 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Отношенията София-Скопие
Парламентарни избори 2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: