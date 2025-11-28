ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове
Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове за по-интензивно предаване на инфекции. Затова доц. Бацелова препоръча сезонната ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните – и ваксината срещу RSV, която осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането.
Епидемиологът потвърди, че вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Според нея няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.
Пикът на грипната вълна у нас се очаква през януари и февруари, уточни Бацелова. По думите ѝ след празничния период традиционно заболеваемостта нараства, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен от обхвата на ваксинацията сред населението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17257
|предишна страница [ 1/2877 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
Много сериозни предупреждения са в сила за следващите 24 часа
08:10 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS