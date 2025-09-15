ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честит първи учебен ден!
През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради.
Тази година външното оценяване по математика за 7. и 10. клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище.
Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
08:51 / 15.09.2025
Просветният министър приветства ученици, учители и родители за пъ...
07:58 / 15.09.2025
Валежи и гръмотевици днес, ето къде
08:03 / 15.09.2025
Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
06:15 / 15.09.2025
Този е наглецът на деня на АМ "Тракия", повече от арогантен е
08:35 / 15.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
21:56 / 14.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
