|Честит празник, българи!
През далечната 1909 година празникът е отбелязан за първи път в Пловдив. Народните будители в историята ни са: Свети Иван Рилски, светите братя Кирил и Методий, Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий, героите от Българското Възраждане - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев и още много други.
През 1922 година правителството на Александър Стамболийски предлага 1 ноември да бъде честван, а през следващата година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.
Празникът е забранен през 1945 година и върнат в календара едва през 1992 година.
