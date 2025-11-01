Честит празник, българи!

© Днес е Денят на народните будители. Обръщаме се с признание към делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение.



През далечната 1909 година празникът е отбелязан за първи път в Пловдив. Народните будители в историята ни са: Свети Иван Рилски, светите братя Кирил и Методий, Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий, героите от Българското Възраждане - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев и още много други.



През 1922 година правителството на Александър Стамболийски предлага 1 ноември да бъде честван, а през следващата година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.



Празникът е забранен през 1945 година и върнат в календара едва през 1992 година.