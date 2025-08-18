ЗАРЕЖДАНЕ...
|Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
Извадено тяло на удавник на Централния плаж на Слънчев бряг току-що! Увитият в бяло платно на земята човек само допреди минути е бил един от туристите, почиващ безгрижно на плажа, който е влязъл в морето да се покъпе, без да подозира, че повече няма да излезе оттам жив!
Хора, морето не е шега работа! С цялото ми уважение към жертвата и семейството му качвам това в мрежата! За да се знае, че никой не е безсмъртен!
Когато спасителят ви свири да излезете от водата, не се разправяйте и заяждайте! Фаталният край идва за секунди!
