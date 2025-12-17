ИЗПРАТИ НОВИНА
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
Автор: Илиана Пенова 15:12
© Фокус
Сигналът е подаден от леля на ученичка от 9 клас в . Съмнението ѝ е било, че има камери, заснемащи учениците, посещаващи тоалетните. След проверка на сигнала е установено, че има датчици за движение и скрити камери за видеонаблюдение. Чрез тези камери, по специални трасета, сигналът достига до стаята на директора Това стана ясно по време на брифинг на СДВР, предаде репортер на ФОКУС.

"С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери с изградени специални трасета същият сигнал от камерите стига до кабинета на директора. Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", каза началникът на СДВР Любомир Николов.

"Незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия. Всички носители на информация са иззети. Проверен е и апартаментът на директора. Там са открити 11 флашки и още техника.  Камерите са общо 11 и са поставени от 1-ви до 11-и етаж на училището. Има камери, поставени точно над писоарите", обясни той.

Директорът е показвал заснети материали от тоалетните на класен ръководител с цел да покаже противоправно поведение на учениците.

Намерена е фактура, че камерите са закупени през месец октомври.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Към момента е в 1 районно, предстои да отиде в следствения арест. Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Възможно е директорът да е имал и съучастник при поставянето на камерите.



Баси Извратения народ,пратете го сега в затвора там ще му обадят без камери...Получовеци
