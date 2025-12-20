ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ

© Директорът на 138-о училище не е член на "Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата" му като директор. С такава позиция излязоха от "Продължаваме Промяната" след като по-рано лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски заяви, че Александър Евтимов е назначен в мандата на премиера на "Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев.



"Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ. И "компроматите" им станаха “компоти", се казва в позицията.



Според партията тази атака е "отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ".



"И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", заключват от партията.