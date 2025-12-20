Явор Колев: 100% абсолютно злонамерено в този случай с явен умисъл

© NOVA Случаят с директора на 138-о училище в София Александър Евтимов, който е поставил скрити камери в тоалетните на учебното заведение, продължава да предизвиква остри реакции. Въпреки откритите в дома му флашки със записи, съдът освободи Евтимов срещу гаранция от 5000 лева с мотив, че към момента няма данни за създаване на порнографско съдържание. Прокуратурата обаче обяви, че ще протестира решението.



В студиото на "Събуди се" експертът по киберсигурност Явор Колев беше категоричен в оценката си за действията на директора. "100% абсолютно злонамерено в този случай“, заяви той, като обясни, че камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците. По думите му техническото изпълнение показва ясен умисъл: "Тези камери са изведени в неговото помещение, в директорския кабинет, а отделно от това той ги е извел и на личния си мобилен апарат чрез приложение".



Експертът подчерта, че експертизата на иззетите устройства може да отнеме месеци и е логично в рамките на два дни разследващите все още да не са извадили всички материали, доказващи сексуалния мотив.



Явор Колев очерта тревожна картина за сексуалното насилие над деца в България, като разкри, че само Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници. "95% от тях са мъже, често самотно живеещи. Те целенасочено търсят професии като възпитатели, учители и треньори, за да имат лесен достъп до деца", поясни той.



Експертът обърна специално внимание на методите, по които педофилите "зарибяват“ жертвите си в мрежата. Често това става през онлайн игри, където насилниците печелят доверието на децата, като им подаряват виртуални "артефакти“, оръжия или дрехи за техните герои. Крайната цел на тези манипулатори винаги е да изведат детето от дигиталното в реалното пространство, за да злоупотребят с него.



Колев отправи апел към родителите да бъдат изключително внимателни със съдържанието, което споделят в социалните мрежи. "В САЩ сексуалните насилници събират цели албуми със снимки на деца, които родителите им са качили - как ги къпят в банята или как са на плажа“, сподели той информация от колеги от ФБР.



Съветът на експерта е родителите да поддържат постоянен диалог с децата си и да се интересуват от онлайн живота им толкова, колкото и от оценките им в училище. Вместо пълни забрани, той препоръчва съвместно изграждане на профили в социалните мрежи и постоянен родителски надзор.