ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Явор Колев: 100% абсолютно злонамерено в този случай с явен умисъл
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:10Коментари (0)60
© NOVA
Случаят с директора на 138-о училище в София Александър Евтимов, който е поставил скрити камери в тоалетните на учебното заведение, продължава да предизвиква остри реакции. Въпреки откритите в дома му флашки със записи, съдът освободи Евтимов срещу гаранция от 5000 лева с мотив, че към момента няма данни за създаване на порнографско съдържание. Прокуратурата обаче обяви, че ще протестира решението.

В студиото на "Събуди се" експертът по киберсигурност Явор Колев беше категоричен в оценката си за действията на директора. "100% абсолютно злонамерено в този случай“, заяви той, като обясни, че камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците. По думите му техническото изпълнение показва ясен умисъл: "Тези камери са изведени в неговото помещение, в директорския кабинет, а отделно от това той ги е извел и на личния си мобилен апарат чрез приложение".

Експертът подчерта, че експертизата на иззетите устройства може да отнеме месеци и е логично в рамките на два дни разследващите все още да не са извадили всички материали, доказващи сексуалния мотив.

Явор Колев очерта тревожна картина за сексуалното насилие над деца в България, като разкри, че само Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници. "95% от тях са мъже, често самотно живеещи. Те целенасочено търсят професии като възпитатели, учители и треньори, за да имат лесен достъп до деца", поясни той.

Експертът обърна специално внимание на методите, по които педофилите "зарибяват“ жертвите си в мрежата. Често това става през онлайн игри, където насилниците печелят доверието на децата, като им подаряват виртуални "артефакти“, оръжия или дрехи за техните герои. Крайната цел на тези манипулатори винаги е да изведат детето от дигиталното в реалното пространство, за да злоупотребят с него.

Колев отправи апел към родителите да бъдат изключително внимателни със съдържанието, което споделят в социалните мрежи. "В САЩ сексуалните насилници събират цели албуми със снимки на деца, които родителите им са качили - как ги къпят в банята или как са на плажа“, сподели той информация от колеги от ФБР.

Съветът на експерта е родителите да поддържат постоянен диалог с децата си и да се интересуват от онлайн живота им толкова, колкото и от оценките им в училище. Вместо пълни забрани, той препоръчва съвместно изграждане на профили в социалните мрежи и постоянен родителски надзор.


Още по темата: общо новини по темата: 4
18.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
16.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
21:24 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
14:07 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: