ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище
Автор: Елена Николова 13:52Коментари (0)282
©
Заради политически чадър от ПП/ДБ, СРС пусна на свобода директора, обвинен в незаконно заснемане на видеа от ученически тоалетни. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

Публикуваме останалата част от изявлението на Пеевски:

Решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 К училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!

Скандалът с Александър Евтимов, директор на 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски“ в София, избухна на 16 декември 2025 г., когато беше арестуван и Прокуратурата му повдигна обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.

Случаят предизвика обществено възмущение, протести от родители и учители. Нещо повече - този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите.

Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби.

Въпросът е - Защо? Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин"?

Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Това е възможното обяснение за снизходителността на СРС. Възмутително е, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата!

В целия цивилизован свят има много сурова политика спрямо педофилите! Те не само понасят цялата строгост на закона, но са разобличавани и оповестявани масово и чрез медиите, за да бъдат защитени децата и устоите на семейните ценности!

И в дните преди най-светлия християнски празник Рождество Христово посланието, което отправя СРС с решението да пусне на свобода обвинения Александър Евтимов, си е повече от цинично.

Затова още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.


Още по темата: общо новини по темата: 5
20.12.2025 Явор Колев: 100% абсолютно злонамерено в този случай с явен умисъл
18.12.2025 Детски психолог: Камерите в училище не могат да предотвратят насилието 
17.12.2025 Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните
17.12.2025 Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
16.12.2025 МОН с официална позиция за задържания директор на училище






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Как да избегнем финансовия стрес по празниците, говори експерт
10:30 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
14:07 / 18.12.2025
Жилищният пазар навлиза в нов етап на развитие, очаква се масово изграждане на сгради само за отдаване под наем
Жилищният пазар навлиза в нов етап на развитие, очаква се масово изграждане на сгради само за отдаване под наем
09:05 / 18.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: