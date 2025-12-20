ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище
Публикуваме останалата част от изявлението на Пеевски:
Решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 К училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!
Скандалът с Александър Евтимов, директор на 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски“ в София, избухна на 16 декември 2025 г., когато беше арестуван и Прокуратурата му повдигна обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.
Случаят предизвика обществено възмущение, протести от родители и учители. Нещо повече - този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите.
Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби.
Въпросът е - Защо? Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин"?
Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.
Това е възможното обяснение за снизходителността на СРС. Възмутително е, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата!
В целия цивилизован свят има много сурова политика спрямо педофилите! Те не само понасят цялата строгост на закона, но са разобличавани и оповестявани масово и чрез медиите, за да бъдат защитени децата и устоите на семейните ценности!
И в дните преди най-светлия християнски празник Рождество Христово посланието, което отправя СРС с решението да пусне на свобода обвинения Александър Евтимов, си е повече от цинично.
Затова още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.
