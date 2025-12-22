ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог за случая в 138-о училище: С такъв тип престъпници не трябва да се прави компромис
Като бивш психолог в 138-о училище в София, той коментира случая с откритите камери в тоалетните и арестувания директор.
"Българското общество е силно консервативно и все още такива като него успяват да поддържат един социално приемлив образ. Но идва моментът, в който – ето в този случай – най-вероятно случайно се стига до разкриването му", заяви пред NOVA NEWS Стойчев.
"Има много такива случаи, които са минавали през детектора на лъжата и са установявани като извършители на блудствени или сексуални и други действия с малолетни и непълнолетни и съответно са си получавали наказанията", каза психологът.
По думите му в другите държави има много сериозни рестриктивни мерки спрямо хора, които са посегнали сексуално на деца. "Да речем в САЩ и в някои други западни държави, когато дори бъде пуснат от затвора, целият квартал се уведомява, че там живее такъв човек, без да се притесняват, че му нарушават правата или му накърняват обществения имидж и т.н.", каза психологът.
Стойчев коментира и случая с учителя по физическо, който е имал отношения с 13-годишна ученичка. "Те винаги имат много ясен оневинителен модел на манипулатори, които казват, че жертвите едва ли не са ги преластили и те не могли да устоят", каза Стойчев.
Според него жертвите рядко споделят на псилохози. "Особено сега в ерата на социалните медии и интернет, много от педофилите "ловуват“ онлайн и поддържат конфиденциален контакт с жертвите си. От друга страна, самите жертви не са склонни да споделят – чувстват се засрамени, изпитват неудобство, а и самите педофили ги заплашват, че могат да направят нещо още по-драстично или най-малкото да ги компрометират, като изкарат някакви записи", обясни психологът.
По думите му педофилията е много сериозен обществен проблем и той не трябва по никакъв начин да бъде неглижиран. "Това трябва да бъде систематична работа, тъй като тези хора са организирани – те са в някаква организирана структура винаги, разменят си имейли, снимки, покриват се. Има и такива, които са в различни структури и могат да се създават общности, в които се подпомагат", коментира Стойчев.
