Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-активни са районите "Беломорски" и "Смирненски"

Купувачите в Пловдив остават най-активни в сегмента на двустайните и тристайните апартаменти, като интересът е почти равностоен. Най-предпочитани са модерни жилища с функционално разпределение, добро качество на строителството и достъпна цена.



Според данните на една от големите фирми за недвижими имоти в страната, цените в Пловдив през третото тримесечие се движат между 1500 и 1900 евро на кв.м, в зависимост от местоположението и характеристиките на имотите. Най-активни по предлагане и реализация остават районите "Беломорски“, "Христо Смирненски“, Южен и Център.



Предлагането в града остава ограничено спрямо нарастващото търсене, като пазарът на жилища в строеж е най-активен. Завършените и напълно обзаведени имоти се реализират бързо след излизането им на пазара, а готовите апартаменти с добро местоположение са все по-дефицитни.



Очакванията на анализаторите са, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. предлагането ще остане ограничено, което ще задържи цените стабилни и ще продължи да поддържа интереса на купувачите.



Пловдив ще продължи да бъде един от двигателите на жилищния пазар в България и през следващите месеци. Силното търсене от крайни клиенти, активното строителство и стабилните цени създават условия за устойчив растеж и висока пазарна активност в града под тепетата.



На национално ниво жилищният пазар в България запазва висока активност. В София се наблюдава лека корекция надолу след силно второ тримесечие, но столицата остава водеща по брой сделки и обем на финансиране.



Ваканционният пазар по морето и в планинските курорти също се задържа стабилен. В Созопол новото строителство се продава на около 1900–2500 евро/кв.м, докато в Банско нивата варират между 1100 и 1500 евро/кв.м.