ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-активни са районите "Беломорски" и "Смирненски"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:20Коментари (0)470
© Plovdiv24.bg
Купувачите в Пловдив остават най-активни в сегмента на двустайните и тристайните апартаменти, като интересът е почти равностоен. Най-предпочитани са модерни жилища с функционално разпределение, добро качество на строителството и достъпна цена.

Според данните на една от големите фирми за недвижими имоти в страната, цените в Пловдив през третото тримесечие се движат между 1500 и 1900 евро на кв.м, в зависимост от местоположението и характеристиките на имотите. Най-активни по предлагане и реализация остават районите "Беломорски“, "Христо Смирненски“, Южен и Център.

Предлагането в града остава ограничено спрямо нарастващото търсене, като пазарът на жилища в строеж е най-активен. Завършените и напълно обзаведени имоти се реализират бързо след излизането им на пазара, а готовите апартаменти с добро местоположение са все по-дефицитни.

Очакванията на анализаторите са, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. предлагането ще остане ограничено, което ще задържи цените стабилни и ще продължи да поддържа интереса на купувачите.

Пловдив ще продължи да бъде един от двигателите на жилищния пазар в България и през следващите месеци. Силното търсене от крайни клиенти, активното строителство и стабилните цени създават условия за устойчив растеж и висока пазарна активност в града под тепетата.

На национално ниво жилищният пазар в България запазва висока активност. В София се наблюдава лека корекция надолу след силно второ тримесечие, но столицата остава водеща по брой сделки и обем на финансиране.

Ваканционният пазар по морето и в планинските курорти също се задържа стабилен. В Созопол новото строителство се продава на около 1900–2500 евро/кв.м, докато в Банско нивата варират между 1100 и 1500 евро/кв.м.


Още по темата: общо новини по темата: 489
26.10.2025 »
23.10.2025 »
16.10.2025 »
12.10.2025 »
06.10.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025
Почитаме Света великомъченица Параскева
07:54 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колоездене - състезания и подготовка
Презастрояването на Пловдив
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: