|Цената на цигарите може да се повиши, но не заради акциза
Инициативата е част от усилията за ограничаване на замърсяването с пластмаса. Според екологични организации, филтрите на цигарите са сред най-често срещаните отпадъци по улиците, парковете и обществените пространства. Те съдържат пластмаса и се разграждат много бавно, което ги прави особено вредни за околната среда.
Проектът за промяна в Наредбата за продуктовите такси е публикуван за обществено обсъждане.
Таксата ще се изчислява на база килограм отпадък, като се използват данни от Националния статистически институт за количеството отпадъци и разходите на общините за тяхното събиране, транспортиране и третиране. Производителите и вносителите на цигари ще предоставят информация за теглото на филтрите, пуснати на пазара, за да се избегне двойно облагане на отпадъци, които вече се таксуват като битови.
Според мотивите към проекта, около 60% от цигарите с филтри се употребяват на обществени места – улици, паркове, заведения. Именно този дял ще служи за изчисление на "екологичната тежест“. Събраните средства ще бъдат разпределяни между общините пропорционално на количеството отпадъци, които всяка от тях генерира.
По този начин цигарите не само ще продължат да бъдат обект на здравни кампании, но и ще се превърнат в екологичен въпрос. Пушачите ще трябва да се съобразят с допълнителната цена, която новата мярка може да наложи.
