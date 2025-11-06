ИЗПРАТИ НОВИНА
По-скъпи цигари и електронни течности от догодина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (1)388
©
От началото на следващата година се очаква поскъпване на всички тютюневи изделия в страната. Причината е планираното увеличение на акцизните ставки, което е заложено в проектобюджета за следващата година. Промяната обхваща както традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин, предава БНТ.

Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, с която България цели да достигне средните нива за Европейския съюз. Досега страната поддържаше едни от най-ниските ставки, особено при новите видове изделия за пушене.

Конкретните изменения предвиждат акцизът за цигарите да нарасне от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса. След добавянето на 20% ДДС, очакваното поскъпване за кутия цигари ще бъде около 30 стотинки, ако производителите и търговците не променят своите надценки.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът се увеличава с 10 евро на килограм, което ще доведе до поскъпване от около 15 стотинки на кутия с 20 стика. Аналогично ще се оскъпят и нагреваемите изделия, които не съдържат никотин.

Акцизната ставка за течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин, се повишава от 0,23 на 0,25 евро за милилитър. Така цената на стандартна електронна цигара с 2 мл течност ще се увеличи с около 10 стотинки, а бутилка от 20 мл – с близо лев.

Увеличение е предвидено и за други категории: налогът за пури и пурети става 212,70 евро за 1000 къса, а за тютюна за пушене – 121,96 евро за килограм.

В началото на годината на пазара все още ще има налични продукти със стари бандероли, които ще се продават на същите цени до изчерпване на количествата. Финансовите разчети показват, че от по-високите акцизни ставки в държавния бюджет се очакват 130 млн. евро допълнителни приходи, към които ще се добавят и около 26 млн. евро от ДДС.



