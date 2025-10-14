ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
Предложението за нова директива предвижда драстично увеличение на минималните акцизни ставки. За цигарите те ще се вдигнат от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 къса. За рязания тютюн ставката ще се изравни – 215 евро за килограм. Предвиждат се и по-високи налози за пурите, течностите за електронни цигари и нагреваемия тютюн.
Освен това Брюксел иска част от акциза да се изчислява като процент от средната продажна цена. За цигарите този дял ще е 67%, за рязания тютюн – 20%, а за нагреваемия – 45%. Така се въвеждат и минимални цени, под които тютюневите изделия няма да могат да се продават.
Според изчисления на "24 часа“ най-евтините цигари ще струват поне 8,19 евро, или около 16 лева. Това е над два пъти повече от сегашните цени. Рязаният тютюн ще поскъпне до около 7,60 лева за кутия, а течностите за електронни цигари – до над 15 лева за флакон.
България се обяви против новата формула за акцизите и минималните цени. Подкрепа е дадена само за разширяването на облагането върху нови продукти – електронни цигари и нагреваем тютюн. Министър Теменужка Петкова предупреди за риск от скок на нелегалната търговия и тежък ефект върху по-бедните домакинства. България е и против включването на суровия тютюн в системата за контрол на акцизните стоки без гаранции за защита на местните производители.
От Европейската комисия твърдят, че целта на промените е да се ограничи пушенето, да се подобри здравето на хората и да се намали предлагането на евтини, често по-вредни продукти.
