|Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
Според документа се предвиждат редица нови ограничения – включително забрана за продажба на тютюневи изделия в магазини, бензиностанции и павилиони. Инициативата е вдъхновена от доклад на Световната здравна организация (СЗО), който ще бъде обсъден през ноември на конференция в Женева.
Една от ключовите мерки, предложени в документа, е премахването на цигарените филтри, които според СЗО "увеличават привлекателността на тютюневите изделия“. Макар първоначално да са били въведени с цел да намалят вредата от тютюнопушенето, днес те са подложени на сериозна критика от еколози.
Експерти посочват, че милиарди филтри попадат в природата всяка година, като при разграждането си отделят микропластмаси и токсични химикали в почвата и водите. Европейската комисия (ЕК) обмисля да ги класифицира като подвеждащо предлагани на пазара и вредни за околната среда.
Сред обсъжданите идеи е и въвеждането на забрана за продажба на цигари по възрастови поколения – тоест, хората, родени след определена година, няма да имат право да купуват тютюневи изделия. Подобна мярка вече беше приета в Нова Зеландия през 2022 г., но впоследствие отменена. Ако ЕС реализира този проект, това би било една от най-строгите анти-тютюневи политики в света.
Засега Европейската комисия не е потвърдила официално автентичността на изтеклия документ. Очаква се мерките да бъдат обсъдени и, при евентуално одобрение, постепенно въведени в рамките на Зелената сделка.
Не всички държави обаче подкрепят идеята. В Италия например премиерът Джорджа Мелони открито заяви, че трудно би се отказала от цигарите, като дори шеговито коментира в разговор с турския президент Реджеп Ердоган: "Знам, знам, просто не искам да убия някого“.
В редица страни от ЕС, включително и България, формалните забрани за пушене често не се спазват стриктно. Според последни данни на Евростат, България е първа в ЕС по тютюнопушене – 37% от населението пуши, следвана от Гърция (36%) и Хърватия (35%).
За сравнение, в държави като Швеция, Нидерландия и Дания, където цените на цигарите варират между 8 и 13 евро на кутия, делът на пушачите е значително по-нисък – съответно 8%, 11% и 14%. Именно тези страни се очаква да бъдат "отличници“ в прилагането на евентуалните нови правила.
