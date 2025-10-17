ИЗПРАТИ НОВИНА
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54
©
Европейският съюз разглежда възможността за пълна забрана на цигарите с филтър и електронните цигари като част от дългосрочната си стратегия за намаляване на тютюнопушенето в рамките на инициативата за "поколение без тютюн“ до 2040 г. Това съобщава германското издание "Билд“, позовавайки се на вътрешен документ, изготвен от Съвета на ЕС.

Според документа се предвиждат редица нови ограничения – включително забрана за продажба на тютюневи изделия в магазини, бензиностанции и павилиони. Инициативата е вдъхновена от доклад на Световната здравна организация (СЗО), който ще бъде обсъден през ноември на конференция в Женева.

Една от ключовите мерки, предложени в документа, е премахването на цигарените филтри, които според СЗО "увеличават привлекателността на тютюневите изделия“. Макар първоначално да са били въведени с цел да намалят вредата от тютюнопушенето, днес те са подложени на сериозна критика от еколози.

Експерти посочват, че милиарди филтри попадат в природата всяка година, като при разграждането си отделят микропластмаси и токсични химикали в почвата и водите. Европейската комисия (ЕК) обмисля да ги класифицира като подвеждащо предлагани на пазара и вредни за околната среда.

Сред обсъжданите идеи е и въвеждането на забрана за продажба на цигари по възрастови поколения – тоест, хората, родени след определена година, няма да имат право да купуват тютюневи изделия. Подобна мярка вече беше приета в Нова Зеландия през 2022 г., но впоследствие отменена. Ако ЕС реализира този проект, това би било една от най-строгите анти-тютюневи политики в света.

Засега Европейската комисия не е потвърдила официално автентичността на изтеклия документ. Очаква се мерките да бъдат обсъдени и, при евентуално одобрение, постепенно въведени в рамките на Зелената сделка.

Не всички държави обаче подкрепят идеята. В Италия например премиерът Джорджа Мелони открито заяви, че трудно би се отказала от цигарите, като дори шеговито коментира в разговор с турския президент Реджеп Ердоган: "Знам, знам, просто не искам да убия някого“.

В редица страни от ЕС, включително и България, формалните забрани за пушене често не се спазват стриктно. Според последни данни на Евростат, България е първа в ЕС по тютюнопушене – 37% от населението пуши, следвана от Гърция (36%) и Хърватия (35%).

За сравнение, в държави като Швеция, Нидерландия и Дания, където цените на цигарите варират между 8 и 13 евро на кутия, делът на пушачите е значително по-нисък – съответно 8%, 11% и 14%. Именно тези страни се очаква да бъдат "отличници“ в прилагането на евентуалните нови правила.


ИЗПРАТИ НОВИНА
