Бюджет 2026 предизвика нови спорове в парламента

Споровете относно Бюджет 2026 продължават и след като кабинетът "Желязков" подаде оставка. Повод за спор стана въпросът - кой носи отговорност за управлението на държавните финанси в създалата се настояща ситуация.



Тома Биков посочи президентът Радев и Асен Василев.



"Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.



"Вие искате от утре да ни вмените отговорност за глупостите, които вие ще гласувате в този парламент с вашето мнозинство. Е няма да стане по този начин", категоричен беше Асен Василев от ПП.



"Бюджет трябва да има за българските граждани и хората, които разчитат на помощи. Една дванайдесета не е решение“, заяви Драгомир Стойнев – БСП.



Драгомир Стойнев от БСП беше категоричен, че редовен бюджет трябва да има. Не толкова за успокоение на кабинетът "Желязков", което си отива, а по-скоро заради българските граждани, заради всичките социално слаби хора, които разчитат на бюджетни разходи и на социални помощи.



"Удължен бюджет с една дванадесета не е решение, още повече че България е преминала през този етап“, заяви Стойнев.



"Всичките тези бюджети, които докараха страната до това положение. Приехте закони за увеличаване на доходи, заедно с тях. Променихте Конституцията с тях", заяви Тошко Йорданов от ИТН.