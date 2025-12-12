ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бюджет 2026 предизвика нови спорове в парламента
Тома Биков посочи президентът Радев и Асен Василев.
"Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.
"Вие искате от утре да ни вмените отговорност за глупостите, които вие ще гласувате в този парламент с вашето мнозинство. Е няма да стане по този начин", категоричен беше Асен Василев от ПП.
"Бюджет трябва да има за българските граждани и хората, които разчитат на помощи. Една дванайдесета не е решение“, заяви Драгомир Стойнев – БСП.
Драгомир Стойнев от БСП беше категоричен, че редовен бюджет трябва да има. Не толкова за успокоение на кабинетът "Желязков", което си отива, а по-скоро заради българските граждани, заради всичките социално слаби хора, които разчитат на бюджетни разходи и на социални помощи.
"Удължен бюджет с една дванадесета не е решение, още повече че България е преминала през този етап“, заяви Стойнев.
"Всичките тези бюджети, които докараха страната до това положение. Приехте закони за увеличаване на доходи, заедно с тях. Променихте Конституцията с тях", заяви Тошко Йорданов от ИТН.
Още новини от Национални новини:
Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците
15:50 / 12.12.2025
България пак е на дъното в Европа
15:51 / 12.12.2025
МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по ...
15:27 / 12.12.2025
Президентът започва консултации с парламентарните групи в понедел...
14:52 / 12.12.2025
А1 е носител на отличието True Leader в телекомуникациите за 2024...
14:23 / 12.12.2025
Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги из...
13:05 / 12.12.2025
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
