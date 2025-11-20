ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бус се обърна на АМ "Тракия"
"Ще е затворена вече магистралата", написа мъжът, който публикува снимки в групата "Катастрофи в София".
Образувало се е километрично задръстване, съобщи редовен читател на "Фокус".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 657
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Допълнителните почивни дни около Нова година ще намалят струпване...
12:35 / 20.11.2025
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец е като годеж, но пра...
12:44 / 20.11.2025
Наша актриса: Уморих се и ми писна
12:52 / 20.11.2025
Предлагат летният сезон по Черноморието да започва от април
12:27 / 20.11.2025
Зловещо видео: Автомобил помита трудноподвижен пешеходец!
12:04 / 20.11.2025
Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с...
11:22 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS