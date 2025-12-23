Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин

© Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото у нас, търговски обекти и обменни бюра в турския град Одрин вече са премахнали българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят.



Промяната се забелязва както в централната част на града, така и в редица магазини, ресторанти и търговски центрове, които традиционно обслужват български клиенти, съобщава БНР.



Според информация от местни търговци, решението е взето превантивно, за да се избегнат обърквания и загуби в преходния период към единната европейска валута. Някои обменни бюра уточняват, че ще възобновят операциите с български левове едва след като стане ясна стойността на окончателния курс и сроковете за обмяна.



Очаква се в следващите месеци плащанията от страна на българските граждани в Одрин да се извършват основно в евро или турски лири, като левът постепенно ще излезе от употреба при трансграничните разплащания.



Промяната вече оказва влияние върху навиците на пътуващите за пазаруване и туризъм българи, които все по-често се подготвят с евро преди пътуване.