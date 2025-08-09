Български водолаз изчезна в Охридското езеро

© Българин е изчезнал във водите на Охридското езеро, над село Търпейца, предава Телма.



Днес около 13:15 часа местно време в полицейското управление в Охрид е получено уведомление, че 52-годишният И.Т. от Република България е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра.



Веднага след сигнала е започната операция по издирване на българина, в която вземат участие екипи на полицията в Лейк, Червения кръст и водолази от водолазния клуб "Амфора".



"В момента се предприемат интензивни мерки за издирване на водолаза, а обществеността ще бъде допълнително информирана след получаване на нова информация", се посочва в съобщение на властите.