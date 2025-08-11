ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никой не е виждал пловдивчанина след гмуркането в Охридското езеро
Издирването продължава, но заради силното течение на водата в Охридското езеро гмуркачите не могат да се спуснат на голяма дълбочина.
От полицията в Охрид потвърдиха и тази сутрин, че тялото все още не е открито и че операцията по издирването продължава и днес. Българският гражданин е влязъл в Охридското езеро заедно с водолаз от Македония, който е използвал водородна машина и експерименти, позволяващи достигане на големи дълбочини.
Знае се, че става дума за човек, който има предишен опит с гмуркане, а не за турист. В издриването са включени полицията, Червеният кръст и професионални спасителни водолази.
