Никой не е виждал пловдивчанина след гмуркането в Охридското езеро

© Фейсбук Трети ден продължава издирването на българина, който изчезна във водите на Охридското езеро. 52-годишният мъж от Пловдив заедно със свой приятел с каяк се гмуркали в езерото на дълбочина 89 метра.



Издирването продължава, но заради силното течение на водата в Охридското езеро гмуркачите не могат да се спуснат на голяма дълбочина.



От полицията в Охрид потвърдиха и тази сутрин, че тялото все още не е открито и че операцията по издирването продължава и днес. Българският гражданин е влязъл в Охридското езеро заедно с водолаз от Македония, който е използвал водородна машина и експерименти, позволяващи достигане на големи дълбочини.



Знае се, че става дума за човек, който има предишен опит с гмуркане, а не за турист. В издриването са включени полицията, Червеният кръст и професионални спасителни водолази.