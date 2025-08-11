ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наши сънародници са се включили в издирването на пловдивчанина, който изчезна във водите на Охридското езеро
От МВнР посочиха обаче, че в търсенето на Илия Танчев са включили и наши сънародници. На терен продължават да работят Червеният кръст, както и езерската полиция.
"Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая", информират от МВнР.
52-годишният пловдивчанин е в неизвестност от събота. Той се е гмурнал на дълбочина от 89 метра.
