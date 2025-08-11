ИЗПРАТИ НОВИНА
Наши сънародници са се включили в издирването на пловдивчанина, който изчезна във водите на Охридското езеро
Автор: ИА Фокус 21:11Коментари (0)666
© Facebook
Трети ден продължава издирването на българина, който изчезна във водите на Охридското езеро. От Министерството на външните работи заявиха в отговор на запитване на "Фокус", че към момента няма нова информация по случая. 

От МВнР посочиха обаче, че в търсенето на Илия Танчев са включили и наши сънародници. На терен продължават да работят Червеният кръст, както и езерската полиция. 

"Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая", информират от МВнР.

52-годишният пловдивчанин е в неизвестност от събота. Той се е гмурнал на дълбочина от 89 метра.


Още по темата: общо новини по темата: 5
11.08.2025 Никой не е виждал пловдивчанина след гмуркането в Охридското езеро
10.08.2025 Няма нова информация за пловдивчанина, изчезнал в Охридското езеро
10.08.2025 Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро
10.08.2025 Полицията в Охрид отрече да е открито тялото на изчезналия българин
09.08.2025 Български водолаз изчезна в Охридското езеро






