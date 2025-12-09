ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българската народна банка с важно съобщение относно стартовите пакети с евро
Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции: Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
Работно време на касите с клиенти:
от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:
- Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
- Размяна на монети и банкноти в левове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1468
|предишна страница [ 1/245 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет по...
16:31 / 09.12.2025
Най–голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи име...
16:13 / 09.12.2025
ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за...
16:15 / 09.12.2025
ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до...
15:08 / 09.12.2025
Това е най-голямото село в Родопите и четвърто по население в цял...
14:59 / 09.12.2025
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките...
13:39 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS