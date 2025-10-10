ИЗПРАТИ НОВИНА
България ще изгради напоителна инфраструктура за милиарди
Автор: Цвети Тончева 11:28Коментари (0)161
©
По Стратегическия план до 2027 година с европейски средства България трябва да изгради напоителна инфраструктура за около до 1 млн. дка земеделски площи /от подземните съоръжения до поливните площи/. Това каза пред журналисти в Хасково министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

"Но в рамките на амбициозния план за увеличаване на около 2 милиона и 400 хиляди декара ние ще ангажираме значителен ресурс и от държавния бюджет за около 1 милиард и 400 милиона лева в рамките на четири бюджетни години до 2028 година", добави Желязков.

Той уточни, че плановете са да се увеличат поливните площи с около 1/3. "Това е сериозното бъдеще за българското земеделие и селско стопанство", каза още премиерът.



