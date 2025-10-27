България с мерки за превенция на детските бракове

© БГНЕС Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва днес в дискусия за превенция на детските бракове. Той ще изнесе данни за броя на ражданията от малолетни и непълнолетни, както и основните области, в които се наблюдават тези явления.



Министър Гуцанов и експертите ще обсъдят връзката между ранните бракове, явлението "деца раждат деца“ и насилието сред непълнолетни. Целта на дискусията е също да се набележат спешни мерки и да се подобри междуинституционалната координация за превенция на негативното явление.



Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на Агенцията срещу ранните бракове е част от общата им кампания срещу детското насилие.