ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България попадна в челото на престижна класация
Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% и по този показател отстъпваме само на Румъния, Унгария и Хърватия, където растежът е съответно 76%, 55% и 51%.
Доходът на домакинствата показва колко пари те имат на разположение за харчене или спестяване. Показателят се измерва след приспадане на данъците върху доходите и пенсионните вноски. Той също включва и стойността на услугите, като образование и здравеопазване, които домакинствата получават безплатно от правителствата и нестопанските организации.
Шампион по антирастеж е Швеция, която е на дъното на класацията с ръст от едва 5%. Тук компания й правят Австрия и Италия - всяка с по 8%.
Доходите на домакинствата в големите икономики Германия и Франция нарастват съответно с 13% и 12%, което е под средното ниво за ЕС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1891
|предишна страница [ 1/316 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, о...
10:01 / 08.02.2026
Експерт: Едната сметка за ток може да обхваща 20 дни, а другата 4...
09:37 / 08.02.2026
В Гелеменово живеят в страх от ново наводнение
09:28 / 08.02.2026
Празник е!
08:32 / 08.02.2026
Облачно, но приятно време ни очаква днес
08:35 / 08.02.2026
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения разговор...
09:13 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS