България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало

© Момчето, намушкано в мол в София, е починало въпреки всички усилия на лекарите да го спасят. Това съобщиха от "Пирогов" за "Фокус".



Припомняме, че по-рано от най-голямата спешна болница в България съобщиха, че лекарите се борят за живота на 15-годишното момче. То бе настанено в противошокова зала.



До фаталния край се стигна след сбиване в Мол София на бул. "Александър Стамболийски". По време на свадата тийнейджърът е бил намушкан с нож.



Сигнал е подаден след 19:20 часа. На място веднага пристигат екипи на полицията и линейка.