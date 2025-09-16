ИЗПРАТИ НОВИНА
Българите инвестират в имоти "на всяка цена". Експерт: Неразумно е и крие рискове
Автор: ИА Фокус 11:05
©
Българи инвестират "на сляпо“ и избързват с покупката на имоти, водени от притеснения за рязко покачване на цените след приемането на еврото. Това отчитат кредитни консултанти, според които подобни решения крият сериозни рискове. Експертът Елена Михайлова обясни защо прибързаните сделки не са препоръчителни и какви са реалните очаквания за пазара.

Пазарът на имоти в България е изключително активен, като традиционно най-силният период са последните три месеца на годината. Тази година обаче се наблюдава допълнителен стимул – страхът от въвеждането на еврото.

"Масово купуват поради това, че хората се притесняват от покачване на цените“, обяснява кредитният консултант Елена Михайлова. По думите ѝ много купувачи смятат, че цените на имотите ще скочат рязко веднага след приемането на единната европейска валута, пише NOVA NEWS.

Основателни ли са страховете?

Според Михайлова, тези притеснения са неоправдани. Тя посочва опита на други държави, приели еврото, където е наблюдаван логичен и очакван ръст в цените на имотите между 8% и 12%, но не и внезапен и драстичен скок.

"Това, което се е наблюдавало при други страни, които влизат в еврозоната е, че ръст на цените между 8 и 12% е съвсем логичен да се случи и очакван, но никой не може да каже, че ще се случи веднага януари-февруари месец“, коментира още Михайлова. 

Рисковете на прибързаната покупка

Експертът определя като "неразумни“ инвестициите, които се правят "на всяка цена“ само и само сделката да се случи преди края на годината. Пример за това е покупката на трети имот със 100% кредитиране, без никакво самоучастие, дори за покриване на разходите по сделката.

"Прибързаните покупки водят голям риск от това да не можеш да плащаш кредита си редовно. Това е инвестиция, която е за срок от 30 години. Може да се погаси за по-кратък срок, когато клиентът си е направил добре сметката, имал е собствено участие по-голямо, вноската му е не повече от 30% от нетния му доход“, казва още експертът. 

Тя съветва хората да подхождат разумно и да се консултират със специалисти, тъй като една прибързана сделка може "да тежи“ на семейния бюджет десетилетия напред.

Ще се покачат ли лихвите по кредитите?

Притесненията за рязко покачване на лихвите след влизането в еврозоната също са неоснователни, смята Михайлова.

"Рекордно ниските ни лихви – едни от най-ниските лихви сме в Европейския съюз, като очакваме това да се запази. Банките имат право да избират дали да се вържат към индекса на Европейската централна банка или към местен индекс. Очакваме да си останат към местен индекс, тъй като са страшно ликвидни. Имаме, както казахме, много голяма депозитна база. Ще се освободят и част от резервите, които бяха 12-те процента. Очакваме лихвите да се запазят“, категорична е Михайлова.


Ще има рев пред парламента когато лихвените процените станат двойни и се изравнят с тези в еврозоната.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

