Българин е успял да се евакуира със семейството си от Дубай със собствени сили. Ето как:"Здравейте, ние се прибрахме снощи 05.03.2026 с полет на "Флай Дубай" (б.р. Flydubai) и кацнахме в Сараево. Летяхме аз, жена ми и дъщеря ми, която е на 11 г. В момента не лети нищо от Дубай.Няма да коментирам българската пародия, наречена евакуация на граждани, пардон - тайна евакуация, в която никой нищо не знае. Като цяло, отдавна да бяхме се прибрали, ако не я чакахме и ние.Ходихме до гише за билети на "Флай Дубай", от където ви дават реалните полети за деня, защото обявените в интернет не съществуват и се конселират постоянно. Дори можете да смените дестинацията на билет, ако на него пише affected. Но с текущата обстановка, като гледам, едва ли ще се лети от Дубай .Вторият ми вариант, който щях да съм направил вече, ако не чаках “Айр Джизас Българи".Има автобуси от Дубай до Оман. Спират на 10 минути от летището в Мускат. Автобусите не са лоши, имаше много чужденци, коrто си запазваха места. Имаше по 3 втобуса на ден, цената е 150 дирхама на човек, което е нищо. Можете да се съберете група, но в Оман нивото на опасност е 2, а в Дубай в момента е 5.Не желая за подвеждам никого, просто давам съвет".