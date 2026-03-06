Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българин е успял да се евакуира със семейството си от Дубай със собствени сили. Ето как:

"Здравейте, ние се прибрахме снощи 05.03.2026 с полет на "Флай Дубай" (б.р. Flydubai) и кацнахме в Сараево. Летяхме аз, жена ми и дъщеря ми, която е на 11 г. В момента не лети нищо от Дубай.

Няма да коментирам българската пародия, наречена евакуация на граждани, пардон - тайна евакуация, в която никой нищо не знае. Като цяло, отдавна да бяхме се прибрали, ако не я чакахме и ние.

Ходихме до гише за билети на "Флай Дубай", от където ви дават реалните полети за деня, защото обявените в интернет не съществуват и се конселират постоянно. Дори можете да смените дестинацията на билет, ако на него пише affected. Но с текущата обстановка, като гледам, едва ли ще се лети от Дубай .

Вторият ми вариант, който щях да съм направил вече, ако не чаках “Айр Джизас Българи".

Има автобуси от Дубай до Оман. Спират на 10 минути от летището в Мускат.  Автобусите не са лоши, имаше много чужденци, коrто си запазваха места. Имаше по 3 втобуса на ден, цената е 150 дирхама на човек, което е нищо. Можете да се съберете група, но в Оман нивото на опасност е 2, а в Дубай в момента е 5.

Не желая за подвеждам никого, просто давам съвет".