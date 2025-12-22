ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи: Нямаме избор, минаваме на евро - трябва да имаме кеш!
Автор: ИА Фокус 19:09
© bgonair
Опашки от чакащи и рекордни нива на търсене на евро - това отбелязват обменните бюра 10 дни преди да приемем единната валута.

Радослав избира да обмени левове в евро дни преди празниците.

"Защото нямам избор, защото след празниците минаваме в евро и трябва да имам кеш. Не бяха добре информирани - хората, обществото като цяло. Младите хора в големите градове нямат проблем, но в малките градове хората ги е страх, според мен", споделя Радослав пред BG on Air.

Други като Богдан си купуват малка сума в евро за пътуване в чужбина, но имат същите страхове.

"Преживял съм го в Германия. Без хаос. Идва еврото и става скъпо", казва Богдан.

Въпреки уверенията на властта, че не е нужно предварително да се презапасяваме с евро, опашките пред обменните бюра растат с всеки ден, който отброява към приемането на единната валута.

"Отбелязваме ръст в търсенето на евро през края на 2025 г. със 125% спрямо същия период на миналата година. Също така ръстът с 15% е по-висок от пиковото търсене на евро през юни, и такъв ръст в търсенето на евро досега не е имало", посочи служител във фирма за инвестиционно злато и обменна валута.

Опитите за фалшификати с новата българска валута вече са факт. Затова експертите препоръчват да наблюдаваме за водния знак и релефа на банкнотите, които получаваме.

"Това изтъняване на хартията не е нарисуван воден знак. Там, където има картина, хартията е по-тънка и се вижда самата структура на хартията, а при фалшивите банкноти това е просто нарисуван някакъв портрет", обясни експертът във фирма за инвестиционно злато и обменна валута Иван Мутафчиев.

Най-честите измами се правят с по-малките номинали, тъй като те се използват най-често, а на тях обръщаме най-малко внимание.

Ако попаднем на фалшива банкнота, можем да я изпратим до БНБ или друга финансова институция.


