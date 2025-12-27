ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бъдете внимателни: Сайт събира невероятни такси за бързо закупуване на винетки
Скъпата услуга се предоставя от сайта Vinetka24.bg. Сайтът е спонсориран и е първият, който Гугъл открива на ключова дума "винетка". С главни букви под главата на сайта е изписано BGTOLL и потребителят лесно се подлъгва, че работи с официален доставчик на услугата. Сайтът е лесен за ползване, като изисква само два вида информация - клас на превозното средство, продължителност на винетката и номер на автомобила. След избора на съответните опции и попълване на информацията сайтът дава директно възможност за преминаване към плащане, като цената за услугата е представена общо и потребителят няма как да разбере, че се състои от два компонента.
"Купувах набързо седмична винетка и не влязох предварително да проверявам какви са официално утвърдените цени. При закупуване получих две разписки, от които става ясно, че продавачът всъщност купува винетката на цена от 15 лв. от официален доставчик - Vinetki.bg, и начислява втори път такса от 19 лв. В разписката тази такса е представена като такса за регистрация на е-винетката", разказа потребител.
Проверка на сайта показва, че таксата расте при винетка с по-дълга продължителност, при която цената е по-висока. Годишната винетка, която струва 97 лв. за 2025 г., се предлага на цена от 130 лв. с таксата (включването на такса в цената не е уточнено), месечната е 53 лв. при цена от 30 лв. Сайтът се рекламира като "най-бързия начин да се закупи винетка в България" и услугата наистина е бърза, разказаха потребители. Директното закупуване от Vinetki.bg обаче също е лесно и бързо, пишат от "Сега".
Разписката за извършената услуга "регистрация на винетка" е издадена от дружество, регистрирано в Нидерландия. Ако информацията на сайта е точна, дружеството продава винетки за още 7 държави - Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Молдова, Румъния. Не е ясно дали и в останалите държави към цените се добавят високи такси за регистрация на винетките.
