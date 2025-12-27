ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бъдете внимателни: Сайт събира невероятни такси за бързо закупуване на винетки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:40Коментари (0)262
©
виж галерията
Сайт събира невероятните 19 лв. такса за закупуване на седмична винетка от 15 лв. Сайтът не предоставя предварително информация за високата такса за услугата и явно разчита на непознаването на цените на винетките с различна продължителност в България, сигнализираха потърпевши.

Скъпата услуга се предоставя от сайта Vinetka24.bg. Сайтът е спонсориран и е първият, който Гугъл открива на ключова дума "винетка". С главни букви под главата на сайта е изписано BGTOLL и потребителят лесно се подлъгва, че работи с официален доставчик на услугата. Сайтът е лесен за ползване, като изисква само два вида информация - клас на превозното средство, продължителност на винетката и номер на автомобила. След избора на съответните опции и попълване на информацията сайтът дава директно възможност за преминаване към плащане, като цената за услугата е представена общо и потребителят няма как да разбере, че се състои от два компонента.

"Купувах набързо седмична винетка и не влязох предварително да проверявам какви са официално утвърдените цени. При закупуване получих две разписки, от които става ясно, че продавачът всъщност купува винетката на цена от 15 лв. от официален доставчик - Vinetki.bg, и начислява втори път такса от 19 лв. В разписката тази такса е представена като такса за регистрация на е-винетката", разказа потребител.

Проверка на сайта показва, че таксата расте при винетка с по-дълга продължителност, при която цената е по-висока. Годишната винетка, която струва  97 лв. за 2025 г., се предлага  на цена от 130 лв. с таксата (включването на такса в цената не е уточнено), месечната е 53 лв. при цена от 30 лв. Сайтът се рекламира като "най-бързия начин да се закупи винетка в България" и услугата наистина е бърза, разказаха потребители. Директното закупуване от Vinetki.bg обаче също е лесно и бързо, пишат от "Сега".

Разписката за извършената услуга "регистрация на винетка" е издадена от дружество, регистрирано в Нидерландия. Ако информацията на сайта е точна, дружеството продава винетки за още 7 държави - Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Молдова, Румъния. Не е ясно дали и в останалите държави към цените се добавят високи такси за регистрация на винетките.


Още по темата: общо новини по темата: 4
22.12.2025 »
19.12.2025 »
18.12.2025 »
08.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025
Това не е селището на Дядо Коледа, тази зимна приказка се намира ...
16:56 / 27.12.2025
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 ев...
15:39 / 27.12.2025
Климов: Българите си мислят, че в Украйна има нещо тяхно и искат ...
15:11 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез, има двама загинали
14:24 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Винетки 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: