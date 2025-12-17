ИЗПРАТИ НОВИНА
Бъдете особено внимателни на колeдните базари, има повишен риск от кражби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:52
Сезонът на коледните базари носи празнично настроение, но и повишен риск от кражби, предупреждава полицията. Гражданите трябва да бъдат особено внимателни, особено когато плащат в брой по време на празниците.

Пример за инцидент:

Анка Иванова загуби портфейла си на коледен базар в събота вечерта, съобщава bTV.

"Докато бях на опашката за десерт, усетих, че чантата ми се закачи в нещо. После забелязах, че е разкопчана и портмонето ми липсва – около 300 лева“, разказва жената.

Охраната на базара не успя да задържи джебчиите, а Анка сподели случая си във Фейсбук, за да предупреди другите посетители. Под поста ѝ се появиха множество коментари, че подобни кражби са често срещани.

Подобни инциденти не са рядкост – Невена Тошкова споделя, че вече винаги е нащрек след като преди време ѝ е откраднат портфейл в трамвая.

Съвети от полицията:

Не носете големи суми в себе си, особено около Нова година, когато кеш плащанията се увеличават.

Най-сигурни са предните джобове на дънки. Задните джобове, страничните на връхни дрехи или вътрешните джобове са по-уязвими, обяснява инспектор Росен Белишки от сектор "Престъпления против собствеността“ към ГДНП.

Не се заблуждавайте по външния вид – крадците могат да са добре облечени.

При кражба незабавно сигнализирайте на полицията.

Цивилни полицаи патрулират по коледните базари и големите търговски центрове, където струпването на хора е по-голямо. По статистика около 50% от кражбите в София се разкриват.

Полицията напомня, че бдителността и подготовката за реакция при опит за кражба могат значително да намалят инцидентите и загубите по време на празниците.


