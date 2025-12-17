ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бъдете особено внимателни на колeдните базари, има повишен риск от кражби
Пример за инцидент:
Анка Иванова загуби портфейла си на коледен базар в събота вечерта, съобщава bTV.
"Докато бях на опашката за десерт, усетих, че чантата ми се закачи в нещо. После забелязах, че е разкопчана и портмонето ми липсва – около 300 лева“, разказва жената.
Охраната на базара не успя да задържи джебчиите, а Анка сподели случая си във Фейсбук, за да предупреди другите посетители. Под поста ѝ се появиха множество коментари, че подобни кражби са често срещани.
Подобни инциденти не са рядкост – Невена Тошкова споделя, че вече винаги е нащрек след като преди време ѝ е откраднат портфейл в трамвая.
Съвети от полицията:
Не носете големи суми в себе си, особено около Нова година, когато кеш плащанията се увеличават.
Най-сигурни са предните джобове на дънки. Задните джобове, страничните на връхни дрехи или вътрешните джобове са по-уязвими, обяснява инспектор Росен Белишки от сектор "Престъпления против собствеността“ към ГДНП.
Не се заблуждавайте по външния вид – крадците могат да са добре облечени.
При кражба незабавно сигнализирайте на полицията.
Цивилни полицаи патрулират по коледните базари и големите търговски центрове, където струпването на хора е по-голямо. По статистика около 50% от кражбите в София се разкриват.
Полицията напомня, че бдителността и подготовката за реакция при опит за кражба могат значително да намалят инцидентите и загубите по време на празниците.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки
12:36 / 17.12.2025
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:31 / 17.12.2025
Започнаха консултациите при президента Румен Радев с ИТН
12:31 / 17.12.2025
Кои са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че...
11:48 / 17.12.2025
Шефът на "Магазини за хората": Клиентите са доволни, продажбите н...
11:17 / 17.12.2025
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път
11:48 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS