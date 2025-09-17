ИЗПРАТИ НОВИНА
Брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:33Коментари (0)0
© Фокус
Само с една дума пазарът на недвижими имоти в България и особено в София в момента може да се опише като особен. С едно изречение може да се опише като отрезвяващ, но с локални преглявания на отделни места. Това заяви в студиото на Money.bg Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в "Примо Плюс".

Към днешна дата най-скъпите имоти у нас са в големите градове, в курортите и особено в столицата, където ценовият ръст не спира. Той е особено силно подхранен от предстоящото влизане на България в еврозоната догодина.

В същото време на места се наблюдава стопиране на обяви, като най-вероятната причина за това е изчакване от страна на продавачите, които се надяват, че жилищата, които продават ще станат още по-скъпи след 1 януари 2026-а година.

"Ако погледнем към статистиката, тя сочи, че през първо и второ тримесечие на 2025-а година имаме около 10% ръст спрямо предподната година. Мога смело да заявя, че това е придружено и с около 10% ръст за това полугодие спрямо миналата година.

Същевременно обаче мога да се съглася, че средното време, за което се продава дадено жилище определено се е увеличило. Купувачите са по-внимателни, пресветливи. Слекти се случват там, където цената посреща или очакванията на по-прегрялите зони, или среща качеството. Това обаче не е заради разни спекулативни сделки, каквито наблюдавахме по-често преди година-две", коментира Момчил Кръстев.

Накъде ще тръгнат цените на имотите след еврозоната?

Според брокера, след влизането на страната ни в еврозоната пазарът ще се успокои в известна степен. Това означава, че отново ще наблюдаваме ръст на цените, но той ще бъде по-умерен и ще бъде все по-свързан с качеството на предлаганите имоти.

Момчил Кръстев прогнозира, че 2026-а ще бъде година на един по-умерен пазар, на който ще се наблюдава спад на сделките спрямо тази година. Колкото до цените догодина, ако има ръст, то той ще е свързан с инфлационните процеси.

Всичко това означава, че най-вероятно през 2026-а ще купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента.

"Промените, за които всеки говори след влизането ни в еврозоната са нещо като самосбъднало се пророчество. Защото очакванията и прогнозите вече доведоха до реални сделки и засилено търсене, което се разделя на вторичен пазар в топ локации и ново строителство в развиващите се райони. Прогнозирам, че догодина ще има спад на сделките, а цените ще растат в т. нар. престижни зони."

Докато има ниски лихвени проценти по ипотечните кредити, ще има и достатъчно голям брой сделки с недвижими имоти, категоричен е експертът. След години обаче, най-добрите райони на столицата ще бъдат недостъпни за повечето хора. Така, както е в повечето страни в Западна Европа. Тогава все по-голям брой хора ще живеят под наем в цели сгради, предлагани от инвеститори именно за тази цел, смята Момчил Кръстев.


