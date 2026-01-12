Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване

© Булфото Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване. Това написа в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.



"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", написа още Божанов.



Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни".



"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", заключи съпредседателят на "Да, България".