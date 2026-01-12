ИЗПРАТИ НОВИНА
Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
Автор: Марияна Стойчева 17:21
© Булфото
Изпратихме писмо на ЦИК да организират публична проверка за тест на машините за гласуване. Това написа в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов

"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", написа още Божанов. 

Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни". 

"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", заключи съпредседателят на "Да, България".


12.01.2026 Борисов: Правителството беше добро, но беше много тихо
12.01.2026 Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папката на момента
момента
12.01.2026 Рулетката се завърта: Президентът връчва първия мандат
11.01.2026 Лидерът на "Възраждане": Най-вероятно Гюров ще е следващият служебен премиер
премиер
11.01.2026 Омбудсманът: Няма да приема поста служебен премиер
11.01.2026 Асен Василев: 29 март е реалната дата за нови избори
