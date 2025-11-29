ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет
"Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити. Тестостерон лъхаше от Асен Василев, каза шеговито Борисов.
Лидерът на ГЕРБ бе в Разлог на Национална среща на младежката структура на ГЕРБ.
Борисов заяви още, че кметът на София Васил Терзиев е "прекрасен кандидат за президент".
"Най-лесно се бие такъв човек", каза той и изрази критика към кмета:
"Криза с боклука в София. Един ден -експлозия, на следващия ден, не се говори. Що? Щото си докара негова фирма. София пак си е мръсна. Вдигат синята зона. Съгласявам се. Когато вдигаш цените, взимаш от джобовете на софиянци и си от ПП–ДБ, това е реформа. А ако вдигаш с 1% вноската , това е грабеж“, каза лидерът на ГЕРБ.
"Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата. Пълно компрометиране на еврозоната", каза още той.
По темата за бюжета, Борисов цитира думи на председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев:
"Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикатите и работодателите, ние се разберем с останалите партии, приема се от бюджетната комисия и се включваме до Нова година".
