|Борисов е поискал представители на партията да блокират свалянето на Благомир Коцев
Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.
Извънредното заседание на комисията е насрочено за неделя, за да се разгледат сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, след като Коцев бе прехвърлен от Софийския затвор в този във Варна.
