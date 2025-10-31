Борисов: Само от Господ имам страх!

© Само от Господ имам страх. Това каза лидерът на ГЕРБ по време на среща с Националният браншов синдикат "Наука и образование".



Представителка на синдиката му подари икона и грамоти.



"Само от Господ имам страх, защото той непрекъснато гледа. Може да забави, но редът си идва", каза още Бойко Борисов.