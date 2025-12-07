ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борислав Гуцанов: Социалните разходи и придобивки се запазват
"След тригодишно замразяване на майчинските за втората година, сега е заложено да се вдигнат от 780 лева на 900 лева“, припомни той. Прави се още една важна крачка – процентът от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа, нараства от 50 на 75 на сто или 675 лева.
"По този начин правим, може да е малка, но крачка напред към справяне с демографската криза и втори път се помага и на реалната икономика на държавата“, обясни Гуцанов.
Минималната работна заплата се покачва както предвижда законът и от 1077 лева става 1213 или 620, 20 евро. "Това според мен е правилно решение и вярната посока. Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в целия Европейски съюз. Икономиката не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност“, каза социалният министър. Гуцанов припомни, че се запазва и швейцарското правило, с което пенсиите ще се покачат между 7 и 8 процента.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 287
|предишна страница [ 1/48 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS