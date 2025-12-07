Борислав Гуцанов: Социалните разходи и придобивки се запазват

© Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.



"След тригодишно замразяване на майчинските за втората година, сега е заложено да се вдигнат от 780 лева на 900 лева“, припомни той. Прави се още една важна крачка – процентът от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа, нараства от 50 на 75 на сто или 675 лева.



"По този начин правим, може да е малка, но крачка напред към справяне с демографската криза и втори път се помага и на реалната икономика на държавата“, обясни Гуцанов.



Минималната работна заплата се покачва както предвижда законът и от 1077 лева става 1213 или 620, 20 евро. "Това според мен е правилно решение и вярната посока. Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в целия Европейски съюз. Икономиката не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност“, каза социалният министър. Гуцанов припомни, че се запазва и швейцарското правило, с което пенсиите ще се покачат между 7 и 8 процента.