ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Автор: Ваня Кузманова 12:53Коментари (0)192
© Булфото
"По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3 000 лв., има още по 1 914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5 000 лв. Може да се кандидатства за още 2 500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7 500 лв.", заяви на брифинг в МС социалният министър Борислав Гуцанов.

По думите му всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. "Сумите не са големи, но това са възможностите на министерството", допълни Гуцанов.

На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде внесено и предложение за подкрепа на семействата на загиналите хора по време на това бедствие.


Още по темата: общо новини по темата: 17
07.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спря...
12:34 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:26 / 08.10.2025
Лимитът на ваучерите за храна може да се увеличи
12:18 / 08.10.2025
Голямата промяна идва, електронната идентичност ще засегне живота...
11:31 / 08.10.2025
Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
11:17 / 08.10.2025
Икономист: Купил си имот за 100 хил. евро, сега струва 200 хил. е...
11:49 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футболно първенство за ветерани
Бюджет 2025
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: