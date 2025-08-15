© Facebook Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 к.с. Това предлага общинският съветник от Столична община Борис Бонев. Той изрази своята позиция относно тежката катастрофа, при която млад шофьор се вряза в автобус с убийствена скорост на кръстовище в София. Ето какво гласи цялата му публикация:



Шофьор на 21 години, с книжка от 2 седмици, вече с 6 фиша за нарушения, с мощен автомобил и скорост 170км/ч убива пътник в градския транспорт, а други 6-ма души са пострадали!



Прочитам тази новина, след като към 1 през нощта бях събуден от дрифтаджии на мотори, най-вероятно на бул. "Цариградско шосе". И всичко това се случва всяка вечер из цяла София.



Междувременно, камерите за скорост на "Алея Яворов" и Околовръстното изчезнаха, мерки за пътна безопасност не се прилагат, а МВР ще си купува още 1200 нови автомобила с парите от Фонд пътна безопасност!



По-строгите санкции в закона едва ли ще проработят, както не проработиха много години назад във времето, когато същите тези санкции се увеличаваха. Уморих се да обяснявам, че не е нужно да откриваме топлата вода - как се е справил с джигитите на пътя шампионът по пътна безопасност - Швеция е ясно. Просто трябва да приложим практиката и тук.



А иначе нещо по-радикално - Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 к.с. Защото на всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и Мерцедеси...



