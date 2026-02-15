ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев
Това каза пред "Епицентър" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В събота новината обиколи социалните мрежи и сайтове. Съобщи я и bTV, позовавайки се на свои източници. Пиар експертът Диана Дамянова я потвърди пред БНТ, но каза, че е разбрала не от него, а от негови близки.
В неделя самият Добрев отрече във Фейсбук профила си.
"Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов и се зачуди как един непроверен слух е обиколил всички медии.
"С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно. С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция", разказа Борисов.
