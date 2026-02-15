ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна, това означава дълбока имплозия в партията
Припомняме, че вчера по информация на сигурни източници на ФОКУС - шефът на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен депутат от ГЕРБ и бивш министър ще подаде молба за напускане на Изпънителната комисия на партията и Народното събрание утре, 16 февруари.
Замяната на подобна фигура с лица като Костадин Ангелов и Деница Сачева трудно може да се тълкува като стратегическо усилване. Нито единият, нито другият добавят електорална енергия или способност за консолидация. Те са обслужващ персонал, според Илиян Василев.
В условия на явен спад на доверието към ГЕРБ тяхната мобилизационна стойност клони към нула, ако не и към отрицателни величини. Битката на ГЕРБ е да получи повече гласове от ПП-ДБ, за това е и тази истерия около Петрохан.
Сигналът от оттеглянето на Добрев е двупосочен.
Първо - очевидно неговата преценка е, че шансовете ГЕРБ да остане във властта не са високи. В опозиция няма особен келепир. Когато перспективата за власт избледнява, мотивацията за вътрешна лоялност рязко намалява, а с нея и дисциплината.
Второ - Добрев имаше специфична роля. Той беше работещ мост между Борисов и Пеевски - канал за координация между тях двамата - все пак шеф на бюджетната комисия бе - изпълнителна власт, парламентарно мнозинство и държавни компании. Подобна връзка е особено ценна, когато си на власт и трябва да синхронизираш различните нива на интереси между Корпулентните. В опозиция няма особена нужда за свързване.
Не беше толкова отдавна, когато името му се споменаваше като потенциален наследник на Борисов. Днес очевидно асансьорът на властта, за него, е спрял между етажите. Предстоят листи, а Борисов явно има различна визия за бъдещето на партията - по-централизирана, по-персонализирана и по-зависима от тесен кръг доверени лица, коментира още Илиян Василев.
И ако трябва да търсим ироничен щрих в цялата картина - да, новите "лица“ на партията - Ангелов и Сачева - са изключително вдъхновяващи. Лидерски профили от нов тип. Обновление в пълния му блясък.
Най-интересното е, че е Добрев е решил да анонсира оттеглянето си преди края на това правителство. Някак назидателно.
Борисов не случайно се потопи. Смята, планира, преценя - и все сметката не излиза. Не вярвам да мине при Пеевски. И там келепир няма. Пеевски без власт е никой, заявава в заключение Илиян Василев
