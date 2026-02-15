Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

© "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."



Марк Твен



Скъпи приятели,



Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.



Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.



Скъпи неприятели,



Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!



Това написа във Фейсбук шефът на Комисията по бюджет и финанси в парламента Делян Добрев.



Припомняме, че във вчерашния ден се завъртяха слухове свързани с това, че депутатът ще напусне ГЕРБ. Информацията, която излезе по медиите бе, че с лидера на партията Бойко Борисов са се скарали. Тепърва предстои да станат ясни още подробности от страна на Добрев.